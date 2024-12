Uma turma de 10.º ano da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, visitou hoje, no âmbito do projeto Mare Nostrum – Escola Azul daquele estabelecimento de ensino os laboratórios de investigação pesqueira e bioquímica da Direção Regional do Mar, bem como as renovadas instalações da Lota do Funchal.

Na ocasião, os discentes do curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias tiveram oportunidade de conhecerem in loco o trabalho de investigação realizado pelos profissionais que ali desenvolvem a respetiva atividade, proporcionando-lhes um contacto direto com a área da investigação científica. Fomentar a curiosidade e o espírito crítico dos alunos, reconhecer a importância da ciência e da investigação para a salvaguarda e proteção dos ecossistemas marinhos e sensibilizar para a importância da sustentabilidade daqueles recursos foram outros dos objetivos que nortearam a deslocação de alunos e professores à capital. A visita às instalações da Lota do Funchal, permitiu aos discentes conhecerem algumas das especificidades da pesca artesanal madeirense, bem como toda a cadeia de procedimentos de conservação, qualidade, higiene e segurança do pescado até à respetiva comercialização.

A importância deste setor de atividade para a economia regional foi outro dos aspetos que mereceu particular enfoque.