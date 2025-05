Quatro alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, que participaram no Concurso Nacional de Jovens Cientistas e Investigadores, viram os seus projetos selecionados para a Mostra Nacional de Ciência 2025, que vai decorrer nos dias 29, 30 e 31 de maio, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Como refere a escola, em nota de imprensa, Afonso Sousa Serrão, do 12.º ano do curso de ciências socioeconómicas, que foi supervisionado pelo professor Horácio Drumond, vai apresentar na Mostra Nacional o Sudoku Solver, programa que criou para resolver qualquer tabuleiro de sudoku.