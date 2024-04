A Escola da APEL, no âmbito do projeto ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu’, foi convidada a participar numa sessão sob o tema ‘Protecting Democracy and Fundamental Rights in Europe’, que ocorreu a 26 de abril, em Estrasburgo, com a presença de 18 alunos e das professoras Tânia Martins e Cristina Rodrigues.

No total participaram nesta sessão 78 escolas de 24 dos 27 estados membros da UE.

De acordo com uma nota da Direção da APEL, oram debatidas questões pertinentes que incidiram sobre Democracia, os Conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, as Alterações Climáticas e o uso da Inteligência Artificial.