A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz anunciou, nas suas redes sociais, que a aluna Mariana Neto Sousa, do 9.º ano, conquistou o 3.º lugar no 3.º Concurso de Ilustrações ‘Água, só há uma!’, promovido pela Hidroval, em parceria com a Escola Azul e o Pavilhão da Água.

Este ano, a iniciativa teve como tema ‘Pegada Hídrica’ e contou com 121 participações de alunos de 46 Escolas Azuis de todo o país e Angola.

Refira-se que este projeto foi desenvolvido no âmbito da Escola Azul, sob a coordenação dos professores Arnaldo Nóbrega e Mónica Velosa.

As ilustrações participantes serão exibidas no Pavilhão da Água, no Porto, em data a anunciar.