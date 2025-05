Ao longo de duas horas e meia, 1.700 figurantes, a maioria crianças, tornaram real o Cortejo da Flor, com o tema ‘Um sonho de flores’. Foram várias as imagens captadas pela repórter do JM, Joana Sousa, das quais selecionamos as aqui expostas e que revelam a beleza e criatividade dos 13 grupos participantes.

Depois, os grupos Escola de Samba Caneca Furada com “flores de Sonho”; Associação Animad, com ‘Rosarium’; Sorrisos de Fantasia, com ‘Secret Garden’; Associação Tramas e Enredos, com ‘Flores e sonhos’; Associação FT – Fitness Team e ‘Paradise’; Poeiras d’Enigmas com ‘Ilha de Sonhos – um refúgio entre o céu e o mar’; Associação Batucada da Madeira com ‘Dona Orquídea e as suas Cores’; Palco de Emoções e ‘Um sonho de flores – o fado e a rosa’; Geringonça com ‘Citrus Bloom’; Nuvem de Afetos, com ‘Povo de sonhos, costumes e flores’ e, por fim, os Império da Ilha, com ‘Minha ilha tropical’.