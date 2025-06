O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 11 de junho, pelas 16h00 horas, as obras para o reforço de adução ao Reservatório da Trompica, num investimento de 4,75 milhões de euros (com IVA), financiado ao abrigo do PRR.

Segundo recorda a nota enviada pelo gabinete da Presidência, a ARM deu início à construção de um Sistema Elevatório (elevatórias e condutas) para reforçar o abastecimento público de água potável à população do concelho da Ribeira Brava. Isto para dar resposta cabal às alterações climáticas e face à insuficiência de caudais verificada, sobretudo em época estival, nas nascentes das zonas altas (sítios das Fontes, Lages), da freguesia de Campanário, no concelho da Ribeira Brava.

“O reforço de adução é realizado com caudais originários da ETA da Ribeira Brava (+ 7 l/s, ou seja, 25 m3/h) para o Reservatório da Trompica.

A população servida pelo presente Sistema Adutor é atualmente de cerca de 4.200 habitantes, prevendo-se que a mesma no ano horizonte de projeto será de 4.400 habitantes”, lê-se ainda. A nota refere também quais os principais trabalhos realizados: duas Estações Elevatórias, uma nas Covas e outra na Cova da Velha; um reservatório de regularização, com volume de 250m³, complementando a capacidade disponível do reservatório da Cova da Velha; 7,15 km de condutas, desde a ETA da Ribeira Brava até ao Reservatório da Trompica; e instalações elétricas, automação, controlo e telegestão.