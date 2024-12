Miguel Albuquerque vai “divulgar junto da população da Madeira a irresponsabilidade dos partidos”, que votaram contra o Orçamento e Plano de investimentos para 2025, chumbados hoje no parlamento madeirense com os votos contra do PS, JPP, Chega, IL de PAN, paralisando vários projetos estruturais para a Região.

Estará na próxima semana no Parlamento para a discussão da moção de censura apresentada pelo Chega, partido que “supostamente devia ser de direita e vem servir de bengala aos partidos da esquerda”.

Se for necessário, vamos a eleições”, assegurou Albuquerque que reafirmou que será candidato e que não haverá eleições internas no PSD. “Vamos ganhar as eleições”, mostrou-se convicto.

“Só saio do posto com a moção de censura e a única maneira de resolver esta situação é esclarecer a população sobre o que se está a passar”. Sobre a possibilidade de ser formada uma geringonça na Madeira no atual quadro parlamentar, Miguel Albuquerque respondeu que “a geringonça era a desgraça na Madeira porque eles não conseguem governar nada”.