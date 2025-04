Banco Alimentar da Madeira e Grupo Sousa celebram novo protocolo

O Banco Alimentar da Madeira e o Grupo Sousa celebraram, hoje, um novo protocolo de cooperação

Este protocolo, conforme nota do Banco Alimentar, “representa o propósito comum de continuidade da parceria estabelecida, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, patente no apoio logístico prestado ao transporte de produtos alimentares provenientes de Portugal Continental, e o transporte de papel no âmbito da Campanha Papel por Alimentos, parceria que celebra 12 anos em 2025”.

O novo protocolo de cooperação permitirá que, durante o ano de 2025, o Grupo Sousa apoie o Banco Alimentar da Madeira no transporte de cerca de 90 toneladas de alimentos provenientes de Portugal Continental, nomeadamente de doações de empresas nacionais, da Rede de Emergência Alimentar e de campanhas promovidas na Região, como a Campanha Papel por Alimentos e a Campanha Online, que serão destinados a 48 instituições parceiras, abrangendo 8.700 pessoas beneficiárias no arquipélago.