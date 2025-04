IL diz ser “alternativa responsável e que garante estabilidade à Madeira e ao País”

A Iniciativa Liberal Madeira entregou ontem a sua lista de candidatos à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira, com vista às próximas eleições legislativas, agendadas para o dia 18 de maio.

Sob o lema Acelerar a Madeira, a lista é liderada por João Côrte Fernandes, de 35 anos, natural da Madeira e licenciado em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com uma pós-graduação em Data Science & Business Analytics.

Leia a nota de imprensa da IL:

“A candidatura da Iniciativa Liberal Madeira surge com a proposta de renovar a política regional, apresentando uma equipa diversificada, composta por profissionais de várias áreas, com um objetivo claro: atuar com responsabilidade e um forte compromisso com o bem-estar dos madeirenses.

João Côrte Fernandes destaca que a sua equipa é formada por pessoas novas, preocupadas genuinamente com os problemas da Madeira, e que não dependem da política para viver.

“A nossa equipa é composta por profissionais experientes nas suas áreas, que têm a capacidade de trazer soluções concretas e inovadoras para os desafios da região”, afirmou o cabeça de lista da IL.

João Côrte Fernandes expressa ainda a sua esperança na capacidade da Iniciativa Liberal para conquistar a confiança dos madeirenses, com base no trabalho responsável e no compromisso demonstrado pelo partido na Assembleia da República, nos últimos anos.

“Acredito que os madeirenses vão confiar no sentido de responsabilidade da Iniciativa Liberal e no trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo”.

O cabeça da lista da IL desafia os eleitores madeirenses a refletirem sobre quem acreditam que melhor defenderá os interesses da Madeira, na Assembleia da República.

“Pergunto aos madeirenses quem acham que melhor vai defender os seus interesses: um deputado da IL ou um deputado do Chega, que parece existir apenas para criar instabilidade? Ou um terceiro ou quarto deputado do PSD, que nada fará de diferente?”, questionou, sugerindo que a Iniciativa Liberal apresenta-se como a alternativa responsável e que garante estabilidade à região e ao país.

O grande objetivo da Iniciativa Liberal é reforçar a votação do partido e aumentar a sua presença no Parlamento, com a esperança de conseguir eleger um deputado pela Madeira, e de ter capacidade para influenciar, decisivamente, a governação nacional.

Apesar de reconhecer que o desafio é difícil, João Fernandes mostra-se otimista, lembrando que, caso a IL tivesse mais deputados na Assembleia da República, o país não estaria neste momento em eleições.

Nos próximos dias, a Iniciativa Liberal Madeira irá apresentar o seu manifesto eleitoral para as próximas eleições legislativas, com um conjunto de propostas focadas na resolução dos principais problemas que afetam os madeirenses, e que serão defendidas na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar da IL.

A candidatura liderada por João Côrte Fernandes irá apresentar soluções em áreas essenciais para o bem-estar dos madeirenses, como o acesso à habitação e à saúde e a redução da carga fiscal.

“A nossa proposta passa por um compromisso sério e responsável com a resolução dos problemas estruturais da região e pelo reforço da autonomia regional. Queremos uma Madeira mais justa, mais próspera e com mais oportunidades para todos, mas também mais autónoma e mais responsável. Estamos a trabalhar para apresentar soluções que tragam benefícios reais para a vida dos madeirenses”, sublinhou o cabeça da Lista da Iniciativa Liberal.

A lista da IL Madeira é composta, ainda, por Bárbara Gil, artista plástica, Rosie Bayntun, account manager, António Afonso, economista, Carolina Alves, gestora, e Nuno Sousa, engenheiro, todos com um forte compromisso com a região. A lista conta ainda com quatro suplentes: Rui Vaz Tomé, Margarida Lima, Rodolfo Novita e António Nóbrega, cujas idades variam entre os 19 e os 60 anos.