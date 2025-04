Ireneu Barreto participou no I Congresso de Direito Regional em Lisboa

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, participou ao final da manhã no I Congresso do Direito Regional que está a decorrer na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Participando num painel que integrava também o professor catedrático Jorge Bacelar Gouveia, Ireneu Barreto a teve oportunidade de dar conta da sua experiência no cargo de representante da República, abordando as respetivas competências e perspetivas de futuro para as mesmas.