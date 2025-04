Fábio Pereira e Tiago Margarido vão frequentar nível IV do curso de treinadores

O madeirense Fábio Pereira, que orienta o Vizela da II Liga, Tiago Margarido, que comanda o Nacional, vão frequentar o nível IV da UEFA.

O mais elevado nível de formação para treinadores da UEFA é o único que permite ‘oficialmente’ a liderança de equipas na I Liga.

No caso de Tiago Margarido, tal como acontece com Vasco Matos, do Santa Clara, que também vai frequentar o curso, só podem orientar clubes do principal escalão por terem subido as respetivas equipas na última época.