Sobe para 18 mortos e 120 feridos balanço de desabamento na República Dominicana

Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas após o teto de uma discoteca em Santo Domingo, capital da República Dominicana, ter desabado na madrugada de hoje, disseram as autoridades locais.

As equipas de resgate prosseguem as buscas por sobreviventes nos escombros da discoteca Jet Set, localizada na capital do país, segundo o diretor do centro de operações de emergência, Juan Manuel Méndez.

“Presumimos que muitos ainda estejam vivos e é por isso que as autoridades não desistirão até encontrar a última pessoa sob os escombros”, afirmou Mendez.

No balanço anterior, as autoridades indicaram que havia 12 mortos no desabamento do teto da discoteca Jet Set.

Nelsy Cruz, governadora da província de Monte Cristi, está entre as vítimas. Entre os feridos também está o cantor de merengue Rubby Pérez, que atuava quando o teto desabou, disseram as autoridades locais.

A discoteca é famosa pelos seus concertos e festas realizados às segundas-feiras, que são frequentadas por celebridades locais.

O agente de Pérez, Enrique Paulino, cuja camisa estava manchada de sangue, disse aos jornalistas no local que o concerto começou pouco antes da meia-noite e o teto caiu cerca de uma hora depois, matando o saxofonista do grupo.

“Aconteceu tão rápido. Consegui atirar-me para um canto”, disse Paulino, acrescentando que inicialmente pensou que se tratava de um terramoto.

“Lamentamos profundamente a tragédia na discoteca Jet Set. Nós temos acompanhado o caso minuto a minuto, desde o início. Todas as agências de socorro prestaram a assistência necessária e estão a participar incansavelmente nos esforços de resgate. As nossas orações estão com as famílias afetadas”, afirmou o Presidente dominicano, Luis Abinader, na rede social X.

Abinader chegou ao local do desabamento e abraçou aqueles que estavam a procurar amigos e familiares, mas não falou com repórteres.

Uma autoridade local estava com um altifalante à porta da discoteca a implorar para a multidão, que se reuniu no local para procurar amigos e familiares, que abrissem espaço para as ambulâncias.

“Vocês têm de cooperar com as autoridades, por favor. Estamos a retirar pessoas” do local, referiu a autoridade.

Num dos hospitais para onde foram levados os feridos, uma autoridade estava a ler os nomes dos sobreviventes, enquanto uma multidão se juntava à sua volta e gritava os nomes dos seus entes queridos.

As autoridades ainda desconhecem as causas do colapso do teto da discoteca.