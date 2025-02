O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) tem, a partir de hoje, mais duas ambulâncias, tipo A2, num investimento de 114.710 euros.

Com estas duas novas viaturas, o SESARAM passa a contar com uma frota de 18 ambulâncias tipo A1 e A2, destinadas ao transporte de doentes não urgentes.

A simbólica das chaves das viaturas de transporte múltiplo aconteceu ainda há pouco, numa cerimónia presidida por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional em gestão.

Na ocasião, Albuquerque garantiu que o serviço regional de saúde é mais competente e mais profissional, a comprovar pelos números apresentados em 2024.

Só em medicamentos foram investidos mais de 115 milhões de euros, dos quais 30 foram para a oncologia, tendo o governante lembrado que a medicação teve um aumento de 71% nos últimos sete anos.

Na área oncológica o aumento foi de 171%, sendo notória a cura de mais doentes devido à melhor medicação.

Voltando a referir que a queda do governo obrigou a uma mudança no orçamento, Albuquerque adiantou que não tem tempo para brincar aos partidos políticos, tendo feito de questão de elogiar o investimento no serviço público de saúde, que se traduziu em 300 serviços de transporte diários de doentes e as 30 mil cirurgias realizadas em 2024