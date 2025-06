A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira – organizou uma mobilidade formativa, entre os dias 18 e 21 de junho, a Bruxelas e Leuven, na Bélgica, para um grupo composto por catorze participantes, com idades compreendidas entre os 26 e os 74 anos, entre adultas aprendentes e staff.

A mobilidade, cofinanciada pela Comissão Europeia através de uma das acreditações Erasmus+ da DTIM, o projeto KA121-ADU-000222469, insere-se no projeto “Upcycling de Têxteis: Transformando Memórias em Arte”, que tem como objetivos centrais o desenvolvimento pessoal e cívico das participantes, a promoção da identidade europeia, a consciencialização para a sustentabilidade e o reforço da coesão social.

Durante a mobilidade as participantes tiveram a oportunidade de integrar diversas experiências formativas e culturais, onde se destacou uma visita guiada ao interior do Parlamento Europeu, organizada com o apoio de Rita Andrade, da Representação Permanente de Portugal em Bruxelas e de Mafalda Freitas, do Gabinete do Eurodeputado Paulo Nascimento Cabral.

Nas visitas ao Parlamentarium – centro de visitantes do Parlamento Europeu – e ao Experience Europe Exhibition Centre – espaço interativo da responsabilidade do Parlamento Europeu – o grupo teve a oportunidade de reforçar aprendizagens, sobre as prioridades e as políticas da Comissão Europeia, bem como sobre os valores da União Europeia, num ambiente lúdico e interativo.

O programa incluiu atividades na RHoK Academy for Visual Arts Etterbeek, que ao longo de 50 anos tem “orientado jovens e adultos a se tornarem indivíduos independentes e de mente aberta, tendo a arte como paixão. Como um polo cultural no coração da Europa, esta instituição tem promovido exposições, workshops com artistas externos, palestras, entre outros, tornando a RHoK Academy também um ponto de encontro para a experiência da arte contemporânea”.

Na cidade universitária e histórica de Leuven, conhecida pela sua arquitetura imponente, existiu a oportunidade para realizar atividades de cariz cultural, com destaque para a gastronomia local.

Esta mobilidade representa a segunda fase do projeto que teve início com um ateliê de formação realizado na DTIM. Nessa fase inicial, as participantes exploraram práticas de upcycling têxtil, reutilizando tecidos em fim de vida para criar novos produtos com valor artístico, afetivo e ambiental. O trabalho de grupo desenvolvido foi inspirado na bandeira da União Europeia e nos seus valores fundamentais, refletindo o lema europeu “Unida na Diversidade”.

Escreve uma das adultas aprendentes na sua reflexão individual: “Saudade pura! (...) Já em casa, continuo lá. Estou com saudade do que aprendi, do que vivi, do que vi, das pessoas que nos receberam com muita simpatia e entusiasmo, da camaradagem dos colegas de formação, incluídos formadores, bem como da sua espontânea partilha e ajuda mútua (...) que cuidaram de nós perfeitamente, com todo o carinho e atenção, a todos os colegas de formação, a minha profunda e infinita gratidão!”

A DTIM, enquanto entidade promotora e dinamizadora deste projeto, reforça com esta iniciativa o seu compromisso com a inclusão, a educação ao longo da vida e a sustentabilidade, contribuindo ativamente para o empoderamento da população adulta e para a construção de uma cidadania europeia consciente, ativa e solidária.