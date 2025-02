Neste Dia dos Namorados, também conhecido como o Dia da Amizade e dos Afecto, o ADN - Madeira, em comunicado, alertar as autoridades competentes para “o gradual aumento da violência entre os jovens namorados, assim como entre cônjuges, que em alguns casos culminam em fatalidades que poderiam e deveriam ter sido evitadas se detetadas atempadamente”.

O partido propõe o reforço das equipas multidisciplinares do SNS “que devem envolver-se mais nesta problemática, pois na maior parte dos casos não é visível a terceiros e deve ser tratada com a importância que merece, mais ainda quando existem menores envolvidos”

O ADN - Madeira considera que “o Estado é um dos grandes responsáveis por este flagelo social, pois muita da responsabilidade de atuação sobre as denúncias efetuadas são passadas a associações privadas, entretanto nesse espaço temporal entre a denuncia e a ação necessária das autoridades, as situações agravam-se por vezes de forma irremediável”

Além do mais, é da opinião que “em caso de condenação, as coimas e penalizações por agressão devem ser pesadas e que o agressor deva ser imediatamente isolado da família, em vez de serem as vitimas afastadas de casa com os filhos, assim como deve ser prestado todo o apoio psicológico às vitima logo após a denuncia, de forma a que as mesmas não desistam da queixa e essa decisão dê originem às reincidências previsíveis”.