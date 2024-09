O Partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) considera “irresponsável e imoral o comportamento dos mais altos cargos políticos da RAM, nomeadamente o Presidente do Governo Regional da Madeira, o Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil e a Sra. Secretária Regional da Agricultura e Pescas em tentar branquear e normalizar a corrupção, compadrio e tráfico de influências”.

Em causa estão “declarações infelizes que apenas promovem o mau exemplo e banalizam as suas responsabilidades governativas”.

O ADN-Madeira acredita que “após as decisões soberanas do Tribunal Criminal do Funchal, os partidos políticos da oposição com assento parlamentar irão saber tomar as medidas necessárias na ALRAM, de forma a agirem em conformidade com as suas responsabilidades perante o povo madeirense e portosantense, independentemente dos seus próprios interesses partidários”.