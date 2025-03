Os estrangeiros que vivem fora da União Europeia (UE) estão a impulsionar a procura de habitação em Portugal, e o Funchal não é exceção. De acordo com os dados do idealista, divulgados esta segunda-feira, o interesse destes investidores pela capital madeirense cresceu tanto no mercado de compra como no de arrendamento ao longo do último ano.

No setor da compra de habitação, a percentagem de estrangeiros fora da UE interessados em adquirir casa no Funchal subiu de 46,9% no final de 2023 para 50,4% no último trimestre de 2024, um aumento de 3,5 pontos percentuais. Este crescimento coloca a cidade na lista dos 11 municípios portugueses onde a procura internacional fora da UE se intensificou, juntamente com localidades como Lisboa e Porto.

No mercado de arrendamento, no entanto, o Funchal é a única capital de distrito onde a procura de casas por estrangeiros da UE supera a de residentes fora da comunidade europeia. Apesar disso, a busca por habitação para arrendar por parte de cidadãos de países terceiros também registou um aumento significativo, atingindo os 47,8% no final de 2024. Esta subida coloca a cidade entre as que mais cresceram neste indicador, ao lado de Faro e Portalegre.

A tendência observada no Funchal segue o padrão nacional, onde a procura de imóveis por estrangeiros de fora da UE se manteve sempre superior à dos residentes na Europa ao longo dos últimos anos, sobretudo no arrendamento.

No entanto, a instabilidade das políticas fiscais, como o fim dos vistos gold e do regime de Residentes Não Habituais (RNH), introduziu alguma incerteza no mercado. Apenas no final de 2024 foram publicadas as regras do Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação (IFICI+), o substituto do RNH, o que pode ter contribuído para a oscilação da procura.