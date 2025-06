Aberto concurso público para a reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

O concurso público para a realização da ‘Empreitada de Reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos’ foi aberto hoje, pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

De acordo com um comunicado, o contrato terá um prazo de execução de 9 (nove) meses e o preço base é de 703.051,00 euros (setecentos e três mil, e cinquenta e um euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

As peças do concurso encontram-se disponíveis para consulta no site www.sociedadesdesenvolvimento.com e toda a tramitação do procedimento será feita na plataforma eletrónica: https://www.acingov.pt .

O anúncio do procedimento (n.º 15326/2025) foi publicado no Diário da República n.º 109, II Série, Parte L, e as propostas deverão ser apresentadas até às 23h59m, do dia 21 de junho de 2025.

Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, citada no comunicado, diz que “o projeto de intervenção do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos reflete a necessidade de resolução de patologias apresentadas pelo edifício devido ao normal desgaste do tempo e de infiltrações de águas. Nesse sentido torna-se fundamental reabilitar para melhor servir os utilizadores do espaço”.

Acrescenta ainda, que as diretrizes gerais dos trabalhos, no âmbito desta empreitada, dizem respeito à remoção das réguas de madeira sobrante e substituição da solução da impermeabilização, reparação das caleiras existentes, recolha das águas pluviais através de tubos de queda, substituição de vidros, recuperação de revestimentos de paredes, tetos e pavimentos em áreas afetadas pelas infiltrações e verificação das instalações elétricas, entre outros. A operacionalização dos trabalhos também terá em conta a linguagem estética dos materiais originais do edifício.

Inaugurado em 2004, o Centro Cívico foi criado com o objetivo de responder às necessidades socioculturais da freguesia e também como uma forma de potenciar o crescimento de diversas atividades, incluindo as temáticas culturais.

É composto por um auditório polivalente com capacidade para 170 lugares, onde é possível assistir a concertos, peças de teatro e conferências. Dispõe também de salas de exposições, uma biblioteca, vários serviços públicos e um parque de estacionamento.