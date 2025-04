O Eco Mercado tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas para a economia circular e para a implementação de práticas mais conscientes e ecológicas com a divulgação de diversas marcas e microempresas regionais que partilham variadas ações sustentáveis no seu quotidiano, nomeadamente a redução de resíduos, a reutilização de produtos, a promoção do ‘refill’ das suas embalagens, reciclagem de materiais e a utilização de produtos biológicos. Promovendo assim, para consumos e produções mais responsáveis para com o meio ambiente e saúde humana, através da diminuição do impacto ambiental.

Esta edição que tem por tema ‘A Nossa Floresta Laurissilva’, iniciou-se no dia 21 de março, Dia mundial da árvore, com uma exposição desenvolvida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira, que assinala os 25 anos deste Património Mundial da UNESCO e, pretende sensibilizar para a vital importância deste ativo, para os madeirenses.

As Eco marcas apresentarão produtos que demonstram a relação do madeirense com a natureza e, em especial com a sua floresta, tais como, trabalhos em vimes, o mel de abelha, os arranjos florais, os licores, a sidra, a cerveja de fabrico artesanal e os trabalhos em madeira. Para sublinhar a cumplicidade das pessoas com a natureza, também apresentamos a arte na forma do emblemático bordado madeirense, que nos será trazida pelo IVBAM.

O certame terá a oferta dos sabores de empresas que se personificam em pastelaria, panificação e comida vegana, revelando a arte culinária tradicional e mais saudável.

As lãs, a bijuteria artística com materiais da natureza, as roupas recriadas a partir do reciclável, as velas com elementos amigos do ambiente, também fazem parte deste momento, bem como serão desenvolvidos workshops, showcookings e teremos muita música, com Emmy Curl (vencedora do prémio José Afonso e finalista do Festival da Canção 2025), Julia Ochoa, Cristiano Luís e Inlay.

Este Eco Mercado está imbuído de uma mensagem reflexiva, de sensibilização para as práticas de prevenção contra os incêndios, depois de um ano transato de uma vasta área ardida que deixou e, ainda marca profundamente os Câmara-lobenses, tendo a colaboração dos três agrupamentos de Escuteiros do Concelho, que farão uma angariação de fundos para converter na compra de plantas para reflorestação de uma das áreas afetadas por este nefasto desastre.

Assim, a edilidade camarária pretende com esta iniciativa dar continuidade às políticas de responsabilidade ambiental, assentes no compromisso da promoção de práticas sustentáveis e da mensagem pedagógica para a importância da economia circular.