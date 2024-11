Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Céu geralmente muito nublado. Possibilidade de aguaceiros, em geral fracos e mais prováveis até ao final da tarde. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte rodando para o quadrante leste.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte estão previstas ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros e para a costa sul ondas do quadrante oeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC.