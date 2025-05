No âmbito da sessão solene do Dia do Concelho de Machico, Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal, destacou o percurso de recuperação financeira da autarquia, sublinhando o “estilo governativo diferenciador” adotado pelo seu executivo, pautado pelo “empenho, responsabilidade e proximidade” com a população.

O autarca recordou que os primeiros tempos de mandato foram especialmente desafiantes, marcados por um elevado volume de endividamento. “Mas não baixámos os braços”, afirmou, reconhecendo as dificuldades iniciais.

Atualmente, segundo Ricardo Franco, a Câmara Municipal encontra-se “num patamar sereno de estabilidade”, com contas equilibradas e uma gestão financeira controlada. Revelou que a dívida ronda agora os 4,1 milhões de euros, dispondo ainda de uma margem de endividamento de 6,8 milhões de euros. “É uma recuperação notável (...) fruto do trabalho desenvolvido”, vincou.

O presidente da autarquia fez ainda questão de destacar as políticas implementadas nas áreas da educação, ação social, ambiente, cultura e desporto, considerando-as pilares essenciais do desenvolvimento local.

Dirigiu-se a Jorge Carvalho, que marca presença na sessão em representação do Governo Regional, para pedir ajuda na execução de acessibilidades agrícolas, assim como a consolidação de escarpas que apresentam instabilidades em algumas zonas do concelho.

“É incontornável o apoio da região nestas questões”, realçou, destacando ainda a necessidade da requalificação da frente mar do Porto da Cruz,l; e a obra de consolidação da margem da Ribeira da Graça, entre outros temas.