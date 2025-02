Bom dia!

Vice-presidente da Assembleia e três secretários continuam a aguardar pelo Ministério Público. A demora causa desconforto na esfera pública e privada e acentua as críticas pela morosidade do processo.

Pesca a reboque dos reformados é o assunto que marca um Antes e Depois. A arte da pesca tradicional perde-se a cada dia. Em Câmara de Lobos, os pequenos barcos embelezam a baía, mas são cada vez menos os que se fazem ao mar.

Saiba ainda que número de baixas bate recordes. Em 2023, os trabalhadores madeirenses ficaram 1,3 milhões de dias em casa. Subida vertiginosa começou no ano da pandemia.

Janeiro com média de nove acidentes por dia é outro tema de relevo nesta edição que realça a Cultura. Música de volta ao Monte Palace. Espetáculos diários à hora do almoço ao longo deste mês.

