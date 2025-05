Realizou-se, na passada sexta-feira, 2 de maio, a 6.ª edição do MadeiraMUN, evento que teve lugar na “casa da democracia” — a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Ao longo de um dia, 48 alunos de seis escolas da região juntaram-se para debater um tema de grande atualidade: o estado da economia global.

A iniciativa, organizada pela equipa do programa Parlamento dos Jovens da Escola Secundária Jaime Moniz, contou com a participação de estudantes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica e Secundária de Machico, Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, Escola Complementar do Til – APEL, Escola Secundária Francisco Franco e da escola anfitriã, a Escola Secundária Jaime Moniz.

Um dos momentos altos do dia foi a mensagem em vídeo enviada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que saudou os participantes como “líderes nas suas escolas e comunidades”. Incentivou-os a “elevar as suas vozes e a envolver-se na nossa comunidade internacional”, relembrando-os, ainda, de que têm o poder de ser “uma força de mudança positiva”.

Na sessão de abertura, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destacou a pertinência do tema escolhido, realçando que, num mundo globalizado, as decisões de um país têm impacto em todos os outros.

Também a presidente da Escola Secundária Jaime Moniz, Ana Isabel Freitas, dirigiu palavras aos participantes, sublinhando a importância da educação e da formação dos jovens para que possam tomar decisões conscientes e informadas sobre questões que afetam diretamente o presente e o futuro da sociedade.

Durante o dia, os alunos assumiram o papel de Delegados de países membros da ONU e apresentaram, discutiram e votaram diversas moções relacionadas com a economia global, demonstrando um elevado sentido crítico e uma profunda consciência social.

Mais uma vez, o MadeiraMUN proporcionou aos estudantes uma valiosa oportunidade de alargar os seus horizontes sobre as relações internacionais e o funcionamento das Nações Unidas. A experiência contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico, da consciência cívica e das competências interpessoais, bem como de outras importantes soft skills. O modelo continua, assim, a cumprir o seu propósito de formar jovens mais conscientes, informados e preparados para os desafios do mundo global.

Na sessão de encerramento, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, salientou a importância destes projetos para a educação não formal dos alunos e enalteceu o papel fulcral dos professores no acompanhamento e orientação dos discentes participantes.

No final do debate, foi atribuído o prémio de melhor delegado ao aluno da Escola Secundária Francisco Franco, João Miguel Marques, delegado da Tailândia, pela sua postura e pertinência das suas intervenções. O Prémio de Consciência Social Bernardo Flor Rodrigues foi, este ano, entregue à aluna Delegada da Jordânia, Eva Xavier Batista, também da Escola Secundária Francisco Franco.