550 participantes preparam-se para as Marchas de São João na Fernão de Ornelas

As Festas de São João já animam o Funchal, numa preparação para as marchas que saem à rua pelas 19 horas. Pelas 16h30, a presidente da autarquia deu por iniciadas as festividades, nas ruas adjacentes à Praça do Carmo, acompanhada pela banda, e a cumprimentar os comerciantes.

Cristina Pedra notou a adesão das pessoas a este programa, lembrando que as marchas populares de São João, tinham “um terço da dimensão que têm hoje”, há dois anos, quando passaram a fazer parte do programa destas festas. “No ano passado, fomos mais arrojados e vimos que as pessoas queriam um desfile com vários grupos”.

Pelas 19 horas, terá início as marchas de São João com “um recorde” de 550 participantes, no ‘marchódromo’ da Rua Fernão de Ornelas, e que contará com a participação não só de Cristina Pedra, como também da vereadora Helena Leal e do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes.

A presidente da autarquia não tem dúvidas de que este “será um evento referência da cidade do Funchal”, prevendo que irá crescer nos próximos anos. “É uma marcha inclusiva e intergeracional”.

Cristina Pedra destacou o facto de este ano, e atendendo à realização da Bienal das Artes, os grupos terem acesso a formadores para ajudar e ensinar a fazer a reciclagem “de diversas lonas que se usaram ao longo dos anos e que estarão espalhadas nos mastros da Fernão de Ornelas. Houve um trabalho de envolvência, muitos meses de trabalho de aproveitamento e materiais”, realçou.

De referir que o evento representa um investimento de 25 mil euros.