398 praias vão hastear bandeira azul. 17 são madeirenses

Ao todo, 398 praias receberam luz-verde para hastear a bandeira azul esta época balnear. Fazendo as contas, são mais quatro do que no ano passado.

Estas praias distribuem-se por 103 concelhos, com o Norte a liderar (89), seguida do Algarve (86), da região Tejo (75), do Centro (48), dos Açores (45) e, em último lugar, a Madeira, com 17 espaços balneares reconhecidos.

Conheça abaixo quais são as praias madeirenses galardoadas com a bandeira azul:

Porto Moniz

Calheta

Clube Naval do Funchal

Porta Gorda – Poças do Governador

Praia Formosa

Complexo Balnear do Lido

Barreirinha

Praia das Palmeiras

Praia do Reis Magos

Ribeira do Faial

Praia da Ribeira Brava

Praia da Banda D’Além

Ribeira do Natal

Praia da Fontinha (Porto Santo)

Cabeço da Ponta (Porto Santo)

Ribeiro Salgado (Porto Santo)

Corpo Santo (Porto Santo)