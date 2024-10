Vem este título (algo enigmático) a propósito da recente reunião de trabalho que teve lugar na semana passada, em Lisboa, no âmbito do Encontro anual da rede Europe Direct. Durante dois dias, os quinze centros nacionais estiveram juntos, procurando encontrar novas formas (mais originais, abrangentes e sobretudo, mais eficazes) de comunicar o projeto europeu.

O desafio, como sempre, é enorme, pois o mosaico de realidades regionais é realmente complexo, fazendo com que aquilo que possa ser uma excelente estratégia de comunicação no Alentejo, por exemplo, possa já não surtir o mesmo efeito num território insular, como a Madeira ou os Açores. E o mesmo fenómeno ocorre nos restantes Estados-membros, pelo que aos Europe Direct (são mais de quatro centenas!) não resta outra solução que não seja a da criatividade e do pleno conhecimento do contexto local e regional onde se encontram geograficamente implantados, garantindo a devida adaptação da comunicação sobre as políticas e programas europeus às respetivas realidades.

Os quase 12 anos de atividade profissional associada ao Europe Direct Madeira fizeram-me refletir no trabalho realizado a nível regional. Recordo-me, por exemplo, que no domínio da educação, o cenário não era então muito animador. Se nos anos iniciais da adesão à UE, os Clubes Europeus eram indiscutivelmente “o último grito da moda”, com o passar do tempo estes clubes foram perdendo o seu estado de graça e o respetivo efeito mobilizador. É assim, de resto, com outras áreas temáticas e projetos que vão passando pelas escolas, a reboque daquilo que, num dado momento, a sociedade entende ser um tema de manifesto interesse público.

Hoje, felizmente, a dinâmica em torno das temáticas europeias parece estar novamente em alta junto dos jovens, fruto (também) da comunicação mais cuidada e direcionada que as instituições europeias têm promovido junto deste público. No contexto regional, o número de clubes europeus é apreciável e as atividades que promovem ultrapassam, em muito, a tradicional celebração do 9 de maio – Dia da Europa. Complementarmente, o programa “Escolas Embaixadores” promovido pelo Parlamento Europeu veio também contribuir para um reforço desta dinâmica, e a nível docente, o projeto nacional “A Europa na Escola” veio facilitar o papel de quem se dedica a lecionar estas matérias.

À margem desta inegável evolução, dei também por mim a refletir sobre os momentos-chave da história europeia recente: a lista é imensa, mas o Brexit é uma referência incontornável, tal como a implacável pandemia ou a inusitada invasão russa da Ucrânia. Não quero obviamente insinuar que apenas tivemos momentos negativos, pois tal não corresponderia, de todo, à realidade, mas não posso ignorar que nesta última dúzia de anos, muito mudou nesta UE e nem tudo para melhor.

O recente relatório Draghi - The future of European competitiveness, apresentado há cerca de um mês, comprova isso mesmo, alertando para um conjunto de situações para as quais os Estado-membros terão de refletir e decidir em harmonia (cada vez mais difícil...) o rumo a tomar. Goste-se ou não, o primeiro passo passará pelo reconhecimento das fragilidades europeias, assumindo-se os erros cometidos e identificando as questões prioritárias para as quais a UE terá forçosamente de encontrar soluções, nomeadamente, a lentidão processual na definição das políticas europeias, com processos de aprovação de leis morosos e complexos, onde a ameaça do veto está muitas vezes presente. Aliás, segundo o próprio Mario Graghi, é também esta “burocracia” excessiva que em grande parte determina a nossa incapacidade de “traduzir a inovação em comercialização”. Dito isto, resta agora saber que aproveitamento será dado a este relatório repleto de propostas para o futuro da UE, cuja leitura recomendo vivamente. A versão completa totaliza cerca de 400 páginas, mas é compreensível quando falamos do futuro da Europa num mundo de incertezas constantes!