Ainda estou a recuperar do susto. Há dias o meu pai ligou-me. Para ele deviam ser umas 4 e meia da tarde... Para mim era quase meia-noite! Por acaso dessa vez atendi. Era véspera de fim de semana e ainda não tinha ido para o berço. A voz era agitada, como de resto é quase sempre. Admiro isso. Raramente está de mal com a vida. “Preciso de falar contigo”, disse ele. Ui ui. Até me subiram uns calores! “O que fiz eu agora?”, pensei para mim... “Ok. Queres vir cá a casa tomar um chá?”, perguntei eu. E sim, convidei para um chá por três razões. 1.º, uma vez que o fuso-horário dele é diferente do meu e, como vos escrevi acima, para ele eram quase cinco e a essa hora o que se bebe é uma infusão de ervas. 2.º, se bebesse café à hora que efectivamente já era, oh oh. Só pregava olho lá para a altura que era para estar a abrir a pestana. 3.º, porque agora está na moda o chá revelação. Pronto. E a ideia era essa mesmo... Era ele revelar-me o “segredo”!

Pouco tempo depois, lá estava ele. Ele e a esposa, obviamente. Sentámo-nos à volta da mesa redonda onde repousava e arrefecia o bendito chá. “Então? O que vos traz por cá?”, perguntei eu tão cagão por os ter ali como curioso. “Querem que eu seja candidato à Câmara Municipal”, disse o senhor meu pai com os olhos postos em mim. Eu não sei se respirei fundo. Se me encostei para trás na cadeira. Se engoli em seco. Mas sei que percebi logo que aquela “notícia” não carecia de aval. O entusiasmo nos semblantes deles era notório. Eles não estavam ali para me pedir opinião. E também era só o que faltava terem que o fazer! Na verdade, o que eles procuravam era “força”.

E é assim. Eu não sei que idades têm os vossos pais. Se sequer os têm vivos! Atenção que quando escrevo vivos, não me refiro a batimentos cardíacos ritmados e “palpáveis”, refiro-me antes à vontade deles de sair da cama cedo e começar tudo de novo como se fosse o 1.º dia do resto das suas vidas! Pois. Talvez não, não é? A maior parte anda para aí, como eu, a arrastar-se.... Só que o José Luís não! Não se dá parado. A minha avó, que Deus a tenha, dizia que ele sempre foi muito esforçado. Eu confirmo. Que era um bom menino. As irmãs não negam. Que nunca se metia em sarilhos. Não encontro alguém que discorde. Só que talvez por isso se tenha lembrado agora de o fazer. De se meter em apuros na bonita idade dos setentas. Não sei. Não estou dentro da cabeça dele. “Nunca é tarde para se começar” - será isso? É provável. E eu, vendo a sua felicidade, só posso pedir que lhe dêem saúde. Física. E mental, já agora.

É que ele deve ser o único que não percebeu que vai no sentido contrário da maior parte. Sim, quando a maioria (excluindo muitos dos que não interessam nem para o presépio) se querem por na rua, ele coloca a hipótese de ir porta dos Paços do Concelho adentro. Mais, ele aceita baralhar a agenda dele para salvaguardar, porventura, a de outros?! Enfim! Aquilo vai ser tirar uma Pedra valiosa para meter uma joia rara. É isso, não é?

Tomara é que consigam uma equipa condizente com o empenho que o candidato já demonstra. É que os alvos parecem estar a querer escusar-se todos. Mas também não pensem que são as últimas bolachas do pacote. O que não falta é gente capaz, sem vícios e preparada para ir para a CMF.

Para Vice-Presidente dizem que tem que ser alguém de peso. Acho que já estão de olho (salvo seja) num puto de 3 anos com percentil 100. Para o Urbanismo e Ordenamento do Território tem uma miudita de 5 que é perita em legos e quebra-cabeças. Não falha! Para o Ambiente vem a Greta. Educação, Cidadania, Apoio Social, Saúde e Longevidade, Desporto e Juventude? Mãe coragem. Recursos Humanos, Diáspora e Migrações é que está mais difícil... Mas daqui até lá ainda nasce algum pequeno prematuro e fica resolvido.

PS, o Ronaldo foi notícia estes dias pela sua idade. A biológica, claro. Que a cronológica já todos sabiam. Afinal, os 40 dele correspondem a 28,9. Incrível! Os meus cá também não batem certo. De cabeça tenho uns 10. Mas de cervical 60, cabelo 70 e joelhos perto de 110. Um mimo.