Escrevo no dia em que nos morre Maria Teresa Horta. Há mortes que nos fazem perder muito mais do que a vida que levam. Há mortes, dentro da morte, que deixam um vazio que vai muito além da morte própria. Maria Teresa Horta é um desses casos. Escritora, poeta, jornalista, uma referência do feminismo em Portugal. A última das Três Marias exerceu a liberdade e a luta em todos os seus atos e em todas as suas palavras. Ainda há pouco tempo, em entrevista ao Público, era perentória em afirmar que a igualdade de direitos entre homens e mulheres está por cumprir. Que entre um homem e uma mulher, mesmo que a mulher seja melhor preparada e escolarizada, passa sempre o homem à frente.

Escrevo no dia em que nos morre Maria Teresa Horta e devo-lhe, a ela e a todas as que lutaram e lutam pela igualdade, não me deixar silenciar, erguer sempre a minha voz contra a injustiça, erguer sempre a minha verdade contra a infâmia e a mentira. Isto é cumprir o legado que nos deixou Maria Teresa Horta. É honrar a sua luta e preservar a sua memória.

Sou mulher, cheguei a um cargo de poder, mas, ainda assim, sei e sinto que, por ser mulher, a minha legitimidade parece ser, para alguns, uma legitimidade menor.

A um homem que exerce cabalmente a sua função, a um homem que exerce em pleno os poderes que lhe são atribuídos, não se lhe aponta nunca o dedo. Uma mulher que faz a mesmíssima coisa, com toda a legitimidade que lhe assiste, já tem de enfrentar vários dedos em riste na sua direção. Por cada mulher que se levanta, há dez ou mais braços que a tentam rebaixar.

Por cada mulher que se afirma, erguem-se machismos, anonimatos, ataques, ideias feitas, acusações. Uma mulher que esgrime, com toda a legitimidade, os mesmos direitos dos homens, não fica a salvo de ser rotulada das mais vis acusações. Dizem que quer mandar, que quer controlar, que impõe a sua vontade, as suas diretrizes. Ou seja, que faz o que faz um homem quando está num cargo onde é isso que se espera dele.

Mas uma mulher, não. Uma mulher, mesmo que num cargo de poder, tem de ser mansa, domesticada, submissa, silenciosa, inexistente. Deve, no fundo, encostar a barriga ao tanque de lavar a roupa de onde, na verdade, nunca quiseram que ela saísse.

Uma mulher, mesmo que exerça as suas funções e o poder que lhe foi atribuído com mais diálogo do que um homem (pelo menos é isso que faço), esperam sempre que o faça de um degrau abaixo, de uma legitimidade menor, de um espaço com uma liberdade diminuída.

Uma mulher está sempre exposta às críticas, às acusações, às injustiças, às mentiras. Que estas venham, como vieram no meu caso, e já por diversas vezes, acobardadas pelo anonimato, pois dizem mais de quem as formula do que dizem de mim. Mas, ainda, assim, estes machismos, anonimatos e atos, refletem um sentir que ainda germina disfarçado de abertura e discursos falsamente progressistas.

Sou mulher e não aceito a gaveta menor onde me querem meter. Não aceito sobretudo hoje que nos morreu Maria Teresa Horta. Cito-a e espero que este grito seja o de muitas, o de todas as mulheres: “Diz mulher/ ao teu país/ como lutaste até hoje/ não cales mais/ a recusa/ do que quiseram que fosses.../ não silencies/ a renúncia/ a que te viste obrigada/ Não desistas/ de gritar/ tua vida encarcerada.