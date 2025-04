Nos dias que antecederam o dia 23 de março, registou-se uma série de encontros entre representantes de diversos partidos políticos e a Associação Académica da Universidade da Madeira. Estes momentos de diálogo centraram-se em torno de temas estruturantes para o ensino superior na Região Autónoma da Madeira, com especial enfoque nas condições atuais do Campus da Penteada e no papel central da Universidade da Madeira no desenvolvimento regional.

Estes encontros podem e devem ser encarados como oportunidades valiosas de auscultação. O envolvimento das estruturas políticas com os estudantes e as instituições de ensino superior é fundamental para a definição de políticas públicas mais eficazes, adaptadas à realidade concreta vivida pelos jovens da região.

Durante as reuniões, foram debatidos temas centrais como a necessidade de melhoria das infraestruturas universitárias, os apoios sociais aos estudantes, o acesso à habitação estudantil e a criação de mecanismos que incentivem a permanência no ensino superior, especialmente num contexto socioeconómico cada vez mais exigente.

Foi também dada especial atenção à integração dos estudantes no mercado de trabalho, através de estágios curriculares mais estruturados e de uma maior ligação entre a academia e o tecido empresarial. Este é um passo essencial para garantir que a formação académica tenha uma aplicação prática efetiva e prepare os jovens para os desafios do mundo laboral.

A situação dos investigadores e a valorização da carreira científica também foram temas em destaque, com o reconhecimento da necessidade de contratos mais estáveis e de condições mais atrativas para a fixação de talento na região. A questão do financiamento da Universidade da Madeira e a importância de assegurar recursos condizentes com as suas necessidades estratégicas foi igualmente abordada, bem como o impacto do atual impasse no processo de revisão do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES).

Apesar de o ensino superior ser tutelado pelo Governo da República, é inegável a sua relevância para a coesão e o desenvolvimento da Madeira. É por isso essencial que os assuntos relativos à Universidade da Madeira sejam tratados com o devido peso, promovendo um esforço conjunto entre o Governo Regional, o Governo da República e os vários atores políticos e institucionais.

A promoção de espaços de diálogo com os estudantes deve ser contínua e não apenas reativa a momentos específicos. Só através de um compromisso político consistente e de uma escuta ativa das necessidades da comunidade académica será possível garantir um ensino superior mais justo, inclusivo e orientado para o futuro.

A Universidade da Madeira representa uma alavanca para o progresso regional. Investir nela é investir no futuro da juventude madeirense e, por extensão, no futuro da própria Região Autónoma da Madeira.