No primeiro domingo de maio é celebrado o Dia da Mãe em muitos países, incluindo em Portugal. Esta data presta homenagem ao papel essencial das mães, destacando o seu amor incondicional, dedicação e influência profunda na vida dos filhos. Seja através da gestação ou da adoção, a maternidade é uma experiência transformadora que altera o quotidiano e a visão de mundo das mulheres.

Apesar de ser muitas vezes idealizada, a maternidade envolve desafios físicos, emocionais e sociais. Desde as mudanças durante a gravidez até às exigências do pós-parto, muitas mães enfrentam dificuldades que afetam a sua saúde psicológica. A pressão para corresponder a padrões irreais de “boa mãe”, associada à falta de apoio, pode gerar stresse, ansiedade e até depressão pós-parto. A conciliação entre a vida profissional e familiar é um desafio constante, levando muitas vezes ao cansaço extremo, sentimentos de culpa e frustração. Muitas mulheres também enfrentam uma crise de identidade, ao tentarem equilibrar os papéis antigos com as novas responsabilidades.

É normal sentir-se sobrecarregada nalguns momentos. No entanto, quando emoções como tristeza, irritabilidade ou ansiedade se tornam persistentes e interferem no dia a dia, é fundamental procurar ajuda. Dificuldade em criar vínculo com o bebé, sensação de isolamento, alterações no sono ou apetite e perda de interesse por atividades são sinais de alerta. Nestes casos, o apoio psicológico pode ser determinante para a saúde psicológica da mãe e da criança.

Apesar dos desafios, é possível viver a maternidade de forma mais equilibrada e gratificante. Reservar tempo para o autocuidado, mesmo que em pequenas rotinas como um passeio, leitura ou meditação, ajuda a preservar o bem-estar físico e emocional.

Contar com uma rede de apoio é essencial. Estar em contacto com outras mães permite partilhar experiências e encontrar compreensão. Envolver familiares próximos, como parceiros e avós, ajuda a distribuir responsabilidades e a fortalecer os vínculos.

Gerir bem o tempo, definir prioridades e usar ferramentas de organização também contribui para uma vida mais equilibrada. Informar-se sobre desenvolvimento infantil, práticas educativas e saúde emocional aumenta a confiança na tomada de decisões. Evitar comparações com outras mães é igualmente importante, pois cada experiência materna é única.

A maternidade é uma caminhada de aprendizagem, amor e desafios, onde cuidar da saúde psicológica da mãe é essencial para o bem-estar da família.

Para que esta experiência seja verdadeiramente positiva, é essencial que a sociedade valorize e apoie as mães, criando políticas públicas eficazes, promovendo a educação parental e combatendo os estigmas em torno da saúde mental. Cada mãe merece ser reconhecida e ter acesso aos recursos necessários para desempenhar o seu papel com dignidade e equilíbrio.

Neste Dia da Mãe — e em todos os outros dias do ano — celebremos não só o amor das mães, mas também o cuidado consigo mesmas, o apoio mútuo e o reconhecimento do seu valor inestimável na construção de um futuro mais humano e saudável para todos.