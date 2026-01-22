Um homem hospitalizado na sequência de um acidente de mota

Um homem de 68 anos foi hospitalizado, na manhã desta quinta-feira, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido no Funchal.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que foram mobilizados para o local, a vítima seguia numa motorizada que se despistou na Estrada Monumental.

O condutor da motorizada apresentava vários traumatismos ligeiros, sobretudo ao nível dos membros inferiores. Após receber assistência no local, foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado para observação e tratamento.