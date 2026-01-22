MADEIRA Meteorologia
Um homem hospitalizado na sequência de um acidente de mota

    Vítima foi transportada ao hospital numa ambulância dos BSF. JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Janeiro 2026
12:16

Um homem de 68 anos foi hospitalizado, na manhã desta quinta-feira, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido no Funchal.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que foram mobilizados para o local, a vítima seguia numa motorizada que se despistou na Estrada Monumental.

O condutor da motorizada apresentava vários traumatismos ligeiros, sobretudo ao nível dos membros inferiores. Após receber assistência no local, foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado para observação e tratamento.

