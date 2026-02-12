Turistas dinamarqueses resgatados de madrugada nas serras de São Vicente

Tal como avançou ontem o JM, a Polícia Florestal e os Bombeiros Voluntários de São Vicente foram mobilizados para as serras de São Vicente, onde dois turistas ficaram bloqueados num percurso entre o Pináculo e o Folhadal. O alerta foi dado ao final da tarde de ontem, dando início a uma operação de busca e resgate que envolveu vários operacionais e meios no terreno, num vasto teatro de operações marcado pela orografia difícil e pela falta de luz do dia.

Os dois cidadãos dinamarqueses acabaram por ser localizados já na madrugada de quinta-feira. Apesar do susto e das várias horas passadas na serra, encontravam-se bem e não apresentavam quaisquer ferimentos.

A operação prolongou-se por várias horas, exigindo um esforço articulado entre o Corpo de Polícia Florestal e os Bombeiros Voluntários de São Vicente, que garantiram o resgate em segurança dos turistas.