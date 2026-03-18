Turista sofre queda à porta de hotel no Funchal

Uma mulher de 78 anos sofreu, na tarde desta quarta-feira, uma queda à porta do hotel onde se encontrava hospedada, na Estrada Monumental, no Funchal. A vítima apresentava um ferimento na face e um traumatismo ligeiro num dos membros inferiores.

A primeira assistência foi prestada pelos funcionários da unidade hoteleira, tendo sido posteriormente acionada uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). No local, a equipa de socorro da CVP prestou os cuidados necessários e procedeu ao transporte da vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que a turista idosa deu entrada no serviço de urgência durante o início desta tarde, alegadamente na sequência de uma queda. A mulher encontra-se sob observação clínica e a receber tratamento.