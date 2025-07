Uma turista, irlandesa, de 40 anos, sofreu, esta tarde, uma queda da própria altura, no Miradouro da Ponta do Rosto, no Caniçal.

Os Bombeiros Municipais de Machico receberam o alerta pelas 16h20, hora em que se dirigiram ao local e depararam-se com a vítima com uma deformação numa perna.

A mulher foi transportada ao Centro de Saúde local.