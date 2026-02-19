MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Trânsito condicionado na Via Rápida entre São Gonçalo e Viveiros

    Trânsito condicionado na Via Rápida entre São Gonçalo e Viveiros
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Fevereiro 2026
16:00

O trânsito encontra-se praticamente parado na Via Rápida 1 (VR1), no troço entre São Gonçalo e os Viveiros, no sentido Caniço-Funchal. Segundo relatou um condutor ao nosso jornal, a circulação está condicionada há mais de 20 minutos, com longas filas a formarem-se ao longo da faixa norte da via.

Ao que tudo indica, terá ocorrido um acidente nas imediações, situação que está a afetar significativamente quem segue em direção ao Funchal ou aos concelhos localizados mais a oeste da ilha. Até ao momento, não são conhecidos mais pormenores sobre a ocorrência nem sobre eventuais feridos.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas