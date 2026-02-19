Trânsito condicionado na Via Rápida entre São Gonçalo e Viveiros

O trânsito encontra-se praticamente parado na Via Rápida 1 (VR1), no troço entre São Gonçalo e os Viveiros, no sentido Caniço-Funchal. Segundo relatou um condutor ao nosso jornal, a circulação está condicionada há mais de 20 minutos, com longas filas a formarem-se ao longo da faixa norte da via.

Ao que tudo indica, terá ocorrido um acidente nas imediações, situação que está a afetar significativamente quem segue em direção ao Funchal ou aos concelhos localizados mais a oeste da ilha. Até ao momento, não são conhecidos mais pormenores sobre a ocorrência nem sobre eventuais feridos.