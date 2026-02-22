Tragédia familiar no Caniço: Mãe em estado grave, mas livre de perigo

A tragédia ocorrida ontem na Estrada dos Moinhos, que vitimou mortalmente um homem de 32 anos e deixou a mãe gravemente ferida, abalou profundamente a comunidade local. Ao que o JM apurou, a mulher encontra-se internada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em estado considerado grave, embora sem risco de vida, garantiu ao JM fonte hospitalar.

A vítima foi submetida a intervenções médicas na noite de ontem e realizou vários exames complementares de diagnóstico, entre os quais uma tomografia axial computorizada (TAC), que afastou a existência de lesões internas de extrema gravidade. Os ferimentos mais preocupantes localizam-se ao nível da face, situação que deverá implicar um período prolongado de internamento hospitalar e futuras cirurgias de reconstrução.

O inquérito está a cargo da Polícia Judiciária, que procura esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o alegado crime. Ao que foi possível apurar, apenas o depoimento da mulher poderá ajudar a reconstituir, com maior rigor, o que aconteceu durante a tarde trágica de ontem. Entre os cenários em investigação está a eventualidade de agressões do filho à mãe, embora todas as hipóteses permaneçam em aberto.

O cenário encontrado pelas primeiras autoridades a chegar ao local, neste caso a Polícia de Segurança Pública (PSP), foi detalhadamente comunicado à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação, sob a coordenação do Ministério Público (MP).

Poderá ser importante para o processo o testemunho de uma vizinha, uma profissional de enfermagem, que terá sido a primeira a prestar auxílio e a dar o alerta às autoridades. O seu relato será igualmente relevante para o apuramento dos factos.