Homem morto a tiro depois de invadir residência do Presidente dos Estados Unidos

Um homem foi morto a tiro, depois de ter entrado no perímetro de segurança da residência do Presidente norte-americano, Donald Trump, na Florida, disseram hoje os serviços secretos dos Estados Unidos.

Os serviços secretos norte-americanos indicaram que o homem foi “observado pelo portão norte da propriedade Mar-a-Lago a carregar o que parecia ser uma espingarda e um bidão de combustível”.

O homem foi morto a tiro por agentes dos serviços secretos e por um delegado do xerife do condado de Palm Beach, acrescentaram.

Embora Trump costume passar os fins de semana em Mar-a-Lago, o Presidente dos EUA estava na Casa Branca, em Washington, durante o incidente, juntamente com a primeira-dama, Melania Trump, avançou a agência de notícias Associated Press (AP).

O suspeito, com cerca de 20 anos e natural do estado da Carolina do Norte, foi dado como desaparecido há alguns dias pela família, adiantou a AP.

Os investigadores disseram acreditar que o homem deixou a Carolina do Norte e dirigiu-se para sudeste, adquirindo uma espingarda pelo caminho, disse o porta-voz dos serviços secretos, Anthony Guglielmi.

A caixa da arma foi encontrada no veículo, adiantou.

O homem passou pelo portão norte de Mar-a-Lago quando outro veículo estava a sair e foi confrontado por agentes dos serviços secretos, tendo sido morto a tiro, acrescentou Guglielmi.

O incidente ocorreu às 01:30 (06:00 em Lisboa) e o nome da pessoa morta não foi divulgado.

A Casa Branca ainda não comentou a situação.