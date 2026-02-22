Semana da Proteção Civil decorre entre 1 e 8 de março

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) promove, entre 1 e 8 de março, a Semana da Proteção Civil, com um conjunto de iniciativas dirigidas à população.
No dia 1, a Praça do Povo acolhe, entre as 10h00 e as 13h00, um parque educativo destinado a crianças e famílias. A 2 de março, o Serviço Regional de Proteção Civil, realiza um dia aberto à população, das 14h00 às 17h00.
A 3, 4 e 5 de março os temas incidem, respetivamente, na emergência pré-hospitalar, incêndios urbanos e incêndios rurais, em ações a terem lugar na Praça do povo, entre as 10 e 13 horas. O programa inclui ainda salvamentos especiais, no dia 6, e salvamento em ambiente aquático, no dia 7, também no mesmo local.
A 8 de março, na Praça do Município, entre as 08h00 e as 13h00, decorre uma demonstração “Pink Rescue”, numa organização conjunta com os Bombeiros Sapadores do Funchal.
Esta iniciativa começa no “Dia Internacional da Proteção Civil”, que celebra-se anualmente no primeiro dia de março.
A data visa sensibilizar para a importância da proteção civil, prevenir riscos coletivos, e homenagear os agentes de socorro.
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
Quem não se sente não é filho de boa gente. O provérbio é antigo, mas ajusta-se com desconfortável precisão à forma como a República continua a tratar...
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
Há projetos que começam por surgir de uma necessidade e acabam por ganhar um lugar especial. O podcast “UMa Conversa” nasceu enquanto resposta a uma necessidade...
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, foi reeleito secretário-geral do Partido dos Trabalhadores num congresso extraordinário, como se esperava, informou...
O filme norte-americano “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, venceu as categorias de Melhor Filme e Melhor Realizador dos prémios britânicos...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 52 recusas de entrada em território nacional e nove casos de fraude documental, durante uma operação europeia...
O Governo alertou hoje para a baixa produtividade por hora em Portugal, que em 2025 ficou 28% abaixo da média europeia, apesar da subida do salário médio...
O 3.º Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos encontra-se a decorrer este fim de semana, sendo hoje o seu último dia.
O evento tem contado com a presença de...
Com lotação esgotada, tal é a multidão que assiste ao julgamento dos Compadres, hoje em Santana, estão a ser julgados o compadre Jodé da Pança Torcida...
O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) promove, entre 1 e 8 de março, a Semana da Proteção Civil, com um conjunto de iniciativas dirigidas à população....
Depois do jogo que valeu a subida do Al Nassr à liderança da Liga Saudita, Cristiano Ronaldo disse que quer continuar a jogar no país, afastando, pelo...
Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, anunciou que o orçamento da Direção Regional de Juventude para 2026 regista um...
Uma mulher de 45 anos provocou, esta tarde, um forte alarme social na Estrada do Garajau, junto a um espaço comercial, na zona da Cancela. De acordo com...