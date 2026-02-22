Semana da Proteção Civil decorre entre 1 e 8 de março

No dia 1, a Praça do Povo acolhe, entre as 10h00 e as 13h00, um parque educativo destinado a crianças e famílias. A 2 de março, o Serviço Regional de Proteção Civil, realiza um dia aberto à população, das 14h00 às 17h00.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) promove, entre 1 e 8 de março, a Semana da Proteção Civil, com um conjunto de iniciativas dirigidas à população.

A 3, 4 e 5 de março os temas incidem, respetivamente, na emergência pré-hospitalar, incêndios urbanos e incêndios rurais, em ações a terem lugar na Praça do povo, entre as 10 e 13 horas. O programa inclui ainda salvamentos especiais, no dia 6, e salvamento em ambiente aquático, no dia 7, também no mesmo local.

A 8 de março, na Praça do Município, entre as 08h00 e as 13h00, decorre uma demonstração “Pink Rescue”, numa organização conjunta com os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Esta iniciativa começa no “Dia Internacional da Proteção Civil”, que celebra-se anualmente no primeiro dia de março.

A data visa sensibilizar para a importância da proteção civil, prevenir riscos coletivos, e homenagear os agentes de socorro.