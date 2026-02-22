Mulher causa alarme social na Estrada do Garajau

Uma mulher de 45 anos provocou, esta tarde, um forte alarme social na Estrada do Garajau, junto a um espaço comercial, na zona da Cancela. De acordo com testemunhas no local, a mulher apresentava sinais de grande instabilidade emocional, colocando em risco a própria segurança.

Foram populares e transeuntes que prestaram os primeiros auxílios, procurando acalmá-la e evitar consequências mais graves. A rápida intervenção de quem se encontrava nas imediações revelou-se decisiva para impedir males maiores.

As autoridades de socorro foram, entretanto, chamadas ao local e assumiram a ocorrência. Após ser alertada para os perigos do seu comportamento, a mulher acabou por colaborar com os meios de emergência, sendo transportada de ambulância para o hospital, onde ficou a receber acompanhamento e tratamento por uma equipa multidisciplinar.