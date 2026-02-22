Mulher causa alarme social na Estrada do Garajau

Uma mulher de 45 anos provocou, esta tarde, um forte alarme social na Estrada do Garajau, junto a um espaço comercial, na zona da Cancela. De acordo com testemunhas no local, a mulher apresentava sinais de grande instabilidade emocional, colocando em risco a própria segurança.
Foram populares e transeuntes que prestaram os primeiros auxílios, procurando acalmá-la e evitar consequências mais graves. A rápida intervenção de quem se encontrava nas imediações revelou-se decisiva para impedir males maiores.
As autoridades de socorro foram, entretanto, chamadas ao local e assumiram a ocorrência. Após ser alertada para os perigos do seu comportamento, a mulher acabou por colaborar com os meios de emergência, sendo transportada de ambulância para o hospital, onde ficou a receber acompanhamento e tratamento por uma equipa multidisciplinar.
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
Quem não se sente não é filho de boa gente. O provérbio é antigo, mas ajusta-se com desconfortável precisão à forma como a República continua a tratar...
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
Há projetos que começam por surgir de uma necessidade e acabam por ganhar um lugar especial. O podcast “UMa Conversa” nasceu enquanto resposta a uma necessidade...
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O Governo alertou hoje para a baixa produtividade por hora em Portugal, que em 2025 ficou 28% abaixo da média europeia, apesar da subida do salário médio...
O 3.º Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos encontra-se a decorrer este fim de semana, sendo hoje o seu último dia.
O evento tem contado com a presença de...
Com lotação esgotada, tal é a multidão que assiste ao julgamento dos Compadres, hoje em Santana, estão a ser julgados o compadre Jodé da Pança Torcida...
O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) promove, entre 1 e 8 de março, a Semana da Proteção Civil, com um conjunto de iniciativas dirigidas à população....
Depois do jogo que valeu a subida do Al Nassr à liderança da Liga Saudita, Cristiano Ronaldo disse que quer continuar a jogar no país, afastando, pelo...
Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, anunciou que o orçamento da Direção Regional de Juventude para 2026 regista um...
Uma mulher de 45 anos provocou, esta tarde, um forte alarme social na Estrada do Garajau, junto a um espaço comercial, na zona da Cancela. De acordo com...
Um homem foi morto a tiro, depois de ter entrado no perímetro de segurança da residência do Presidente norte-americano, Donald Trump, na Florida, disseram...
E porque o cortejo alegórico é também folião e, sendo em Santana, era expectável alguma crítica sobre a recente ação de fiscalização da Autoridade Regional...
O primeiro polícia de carreira a chegar a governante, Luís Neves, toma posse na segunda-feira como ministro da Administração Interna e tem pela frente...