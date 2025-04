A presença de agentes da PSP junto a um estabelecimento comercial que se encontra fechado há vários meses, na Rua 31 de janeiro, está a gerar curiosidade.

Pelo que nos foi explicado, trata-se de uma toma de imóvel, no âmbito de um processo de insolvência em curso, pelo que no interior do estabelecimento estariam um agente de execução e um solicitador, entre outros profissionais.

Ao que tudo indica, o processo terá a ver ainda com situações de dívidas, sendo normal neste tipo de diligências judiciais a presença da PSP.