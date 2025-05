PSP detém suspeito de tráfico de droga no Porto Santo

O Comando Regional da PSP Madeira informa que deteve ontem, no Porto Santo, um homem, com de 27 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção teve lugar no centro da cidade do Porto Santo, após uma fiscalização de rotina por parte de agentes da Esquadra local.

Os polícias que se encontravam de patrulha ao mandarem parar um motociclo, verificaram que o condutor manifestava um comportamento nervoso que levantou algumas suspeitas.

Face a estas evidências realizaram uma revista de segurança, bem como uma busca sumária ao veículo, tendo sido encontradas numa bolsa de tiracolo algumas pastilhas coloridas, sem prescrição médica.

Após realização do teste de despiste, as mesmas reagiram positivamente como sendo uma substância psicoativa denominada por “MDMA”, tendo sido apreendidas.

Confrontado com estes factos, o detido alegou que as 123 doses individuais se destinavam à venda, no âmbito de um evento desportivo que decorria naquela ilha.

Após sujeição a 1.º interrogatório judicial, no dia de hoje, foi aplicada ao arguido a medida de Termo de Identidade e Residência, seguindo o processo a sua fase de inquérito.