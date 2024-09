O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública contabilizou esta semana um total de 74 acidentes de viação na Região distribuídos pelos concelhos do Funchal (39), Câmara de Lobos (2), Ribeira Brava (6), Ponta do Sol (1), Calheta (2), Porto Moniz (3), São Vicente (1), Santana (1), Machico (7) e Santa Cruz (11), Porto Santo (1).

Este número de sinistros resultou num total de 36 feridos ligeiros, (23 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava, 2 na Ponta do Sol, 1 na Calheta, 2 em Machico, 3 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo), 2 feridos graves (1 no Funchal e 1 em Santa Cruz) e 1 morto em Santa Cruz.

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram colisões (56), despistes (10), atropelamentos (5) e outros (3).