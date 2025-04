Susana Gramilho, cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira, vai apresentar hoje, às 19h00, na Feira do Livro do Funchal o seu livro infantil intitulado ‘Macaronésia trocada por miúdos’.

Além da componente didática, esta obra tem a particularidade do lucro da venda dos mesmos reverter na totalidade para instituições de solidariedade infantil em Cabo Verde. A apresentação, a decorrer no stand infantojuvenil, contará com comentários de Roberto Macedo Alves e moderação de Elsa Fernandes.

De resto, a 51.ª edição da Feira do Livro do Funchal, que tem transformado a Avenida Arriaga numa vibrante biblioteca ao ar livre, volta este sábado a celebrar a literatura, a música e a cultura com um total de 27 atividades ao longo do dia.

A programação arrancou com uma sessão de autógrafos da autora Natália Bonito e prosseguiu com o Roteiro das Mulheres do Funchal, com intervenções de Luísa Paolinelli, Paulo Perneta, Cristina Trindade e Cátia Vieira Pestana.

Durante a tarde, os visitantes terão muito por onde escolher. Pelas 15h00, destaque para o lançamento do livro ‘Manual SOS Madeirense Puro 2’, com Bruna Pires e Gonçalo Correia, no palco principal. Às 17h00, sobe ao mesmo palco a apresentação da obra ‘Camões (Re)visitado’, com a participação de Roberto Macedo Alves, Francisco Branco e Válter de Sousa, sob moderação de Graça Alves.

Mais tarde, pelas 18h00, o palco principal acolhe a apresentação do livro ‘Rasgar’ de Júlio Pereira, com moderação de José Moças.

Ao longo do dia, vários autores marcarão presença para sessões de autógrafos, entre eles Cláudia Faria, José Neves, Mónica Gaiolas, Pedro Cipriano, Lizette Caroto, André Costa, Mariana Pereira, Bruna Pires, Gonçalo Correia e Magda Franco.

A programação cultural termina com chave de ouro ao som da música. O espetáculo do vencedor do Festival de Teatro Escolar, Carlos Varela, está marcado para as 19h00, e às 20h00 sobe ao palco principal Xarabanda, acompanhada por Júlio Pereira, para um concerto que promete encantar o público.