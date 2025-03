Porto da Cruz: Família pede mais meios nas buscas por desaparecido

Um homem de 80 anos, António Barreto, está desaparecido desde segunda-feira no Porto da Cruz, conforme avançou ontem à noite o JM. Em declarações ao nosso jornal, a filha do octogenário revelou que nada sabe sobre o paradeiro do pai, apenas que este saiu de casa naquele dia, ainda de pijama.

Hoje, as autoridades deslocaram-se ao Santo da Serra para averiguar se o idoso teria estado na casa de um irmão. Segundo fonte policial, foram realizados alguns avanços na investigação, com contactos junto de familiares e vizinhos, estando neste momento a ser recolhidos indícios sobre o sucedido.

No entanto, a família manifesta descontentamento com a atuação das autoridades, considerando que não estão a utilizar todos os meios disponíveis, como cães de busca e drones. Quando não há meios, a situação é diferente, mas hoje em dia as equipas de resgate estão bem equipadas e poderiam fazer mais.

O receio da família é que este caso tenha um desfecho semelhante ao ocorrido recentemente no Faial.