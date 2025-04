Um passageiro de nacionalidade alemã, com 75 anos, foi evacuado esta tarde de um veleiro de bandeira alemã, após sofrer uma queda a bordo enquanto navegava ao largo da Madeira.

Conforme explica uma nota do Sanas Madeira, o pedido de auxílio foi emitido por rádio VHF e encaminhado pelo MRSC Funchal (Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo), que coordenou a operação de evacuação. A situação não exigiu o empenhamento da embarcação salva-vidas, uma vez que o veleiro conseguiu aproximar-se do Centro de Salvamento Costeiro, onde foi realizado o transbordo do passageiro com o apoio da tripulação.

O homem foi posteriormente assistido e transportado para uma unidade hospitalar pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que assegurou o encaminhamento médico necessário.