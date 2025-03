A PSP deteve, na Madeira, entre os dias 21 e 27 de março, oito indivíduos por condução de veículo em estado de embriaguez.

Foram ainda detidos três cidadãos por recusarem efetuar as provas estabelecidas para a detenção de substâncias psicotrópicas, um por desobediência de veículo apreendido, outro por recusa do teste ao álcool e outro por desobediência com carta apreendida.