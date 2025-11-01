Novas cenas de violência com agressões junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas (com vídeo)

Além das agressões que aconteceram na zona do Casino, como pode ver aqui, uma leitora do JM fez chegar à redação imagens de mais cenas de violência na via pública, desta vez na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas, na madrugada deste sábado.
No vídeo, é possível ver um indivíduo a agredir outro em plena faixa de rodagem, deixando-o estendido no asfalto, alegadamente com ferimentos. A situação poderia ter sido mais grave, não fosse a intervenção de um terceiro, que conseguiu travar o agressor e afastá-lo do local.
Segundo uma testemunha ocular, tudo começou quando um homem, aparentemente embriagado, começou a provocar outro indivíduo, vestido com uma camisola preta. A altercação rapidamente escalou, tendo o agressor agarrado na vítima pela camisa, rasgou-a e derrubou-a no chão. Pouco depois, as agressões continuaram do outro lado da Avenida Sá Carneiro, tornando-se mais violentas.
De acordo com os relatos, o excesso de consumo de álcool esteve na origem do conflito. O alegado agressor ainda terá dirigido insultos a uma jovem que tentou intervir para pôr fim à violência.
Já junto à entrada das Vespas, dois homens envolveram-se em outra cena de violência, sendo separados por outras pessoas.
A confusão terminou apenas com a chegada de patrulhas da Polícia de Segurança Pública (PSP), que compareceram de imediato no local. Segundo apurou o JM, não há registo de feridos transportados para o hospital.
Este é mais um episódio de violência noturna no centro do Funchal, que volta a levantar preocupações sobre a segurança e os comportamentos associados ao consumo excessivo de álcool durante as madrugadas de fim de semana.
