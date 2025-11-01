MADEIRA Meteorologia
Novas cenas de violência com agressões junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas (com vídeo)

    Novas cenas de violência com agressões junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas (com vídeo)
    Na Avenida Sá Carneiro existiram várias cenas de violência durante a última madrugada.
A violência terminou apenas com a chegada de patrulhas da Polícia de Segurança Pública (PSP), que compareceram de imediato no local.

Além das agressões que aconteceram na zona do Casino, como pode ver aqui, uma leitora do JM fez chegar à redação imagens de mais cenas de violência na via pública, desta vez na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas, na madrugada deste sábado.

No vídeo, é possível ver um indivíduo a agredir outro em plena faixa de rodagem, deixando-o estendido no asfalto, alegadamente com ferimentos. A situação poderia ter sido mais grave, não fosse a intervenção de um terceiro, que conseguiu travar o agressor e afastá-lo do local.

Segundo uma testemunha ocular, tudo começou quando um homem, aparentemente embriagado, começou a provocar outro indivíduo, vestido com uma camisola preta. A altercação rapidamente escalou, tendo o agressor agarrado na vítima pela camisa, rasgou-a e derrubou-a no chão. Pouco depois, as agressões continuaram do outro lado da Avenida Sá Carneiro, tornando-se mais violentas.

De acordo com os relatos, o excesso de consumo de álcool esteve na origem do conflito. O alegado agressor ainda terá dirigido insultos a uma jovem que tentou intervir para pôr fim à violência.

Já junto à entrada das Vespas, dois homens envolveram-se em outra cena de violência, sendo separados por outras pessoas.

A confusão terminou apenas com a chegada de patrulhas da Polícia de Segurança Pública (PSP), que compareceram de imediato no local. Segundo apurou o JM, não há registo de feridos transportados para o hospital.

Este é mais um episódio de violência noturna no centro do Funchal, que volta a levantar preocupações sobre a segurança e os comportamentos associados ao consumo excessivo de álcool durante as madrugadas de fim de semana.

