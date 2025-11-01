Novas cenas de violência com agressões junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas (com vídeo)

A violência terminou apenas com a chegada de patrulhas da Polícia de Segurança Pública (PSP), que compareceram de imediato no local.

Além das agressões que aconteceram na zona do Casino, como pode ver aqui, uma leitora do JM fez chegar à redação imagens de mais cenas de violência na via pública, desta vez na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, junto ao Hotel CR7 e à Discoteca Vespas, na madrugada deste sábado. No vídeo, é possível ver um indivíduo a agredir outro em plena faixa de rodagem, deixando-o estendido no asfalto, alegadamente com ferimentos. A situação poderia ter sido mais grave, não fosse a intervenção de um terceiro, que conseguiu travar o agressor e afastá-lo do local.

