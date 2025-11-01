Nova madrugada de violência no Funchal deixa dois jovens feridos na via pública

Duas pessoas foram agredidas na madrugada deste sábado, em mais um episódio de insegurança no Funchal. O incidente ocorreu na via pública, junto ao Hotel Casino, na Avenida do Infante, numa zona de grande afluência turística e de divertimento noturno, passavam poucos minutos das 4 da manhã.

Segundo informações recolhidas pelo JM, o ataque terá ocorrido após um grupo de amigos ter sido abordado por outros indivíduos na zona do jardim, próximo de um parque de estacionamento do Hotel Casino. A abordagem rapidamente evoluiu para agressões físicas, das quais resultaram dois feridos, um deles com ferimentos de alguma gravidade.

As vítimas, ambos jovens com aproximadamente de 20 anos, apresentavam vários ferimentos na face e na cabeça, consequência da violência exercida. Um deles queixou-se de ter sido atingido com socos, apresentando hematomas e lesões traumáticas na zona ocular. O outro sofreu também traumatismos ligeiros no rosto e suspeita de fratura nasal.

Os feridos foram assistidos no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e, posteriormente, transportados de ambulância para o hospital, onde receberam tratamento médico.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e encontra-se a investigar as circunstâncias das agressões, procurando identificar os autores do ataque.