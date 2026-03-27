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Mais um microssismo registado ao largo da Madeira

    Mais um microssismo registado ao largo da Madeira
Lígia Neves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
27 Março 2026
8:08

Foi registado, ontem à noite, um sismo de magnitude 1.5 na escala de Richter, a sudoeste de Câmara de Lobos.

Assinalado pelos monitores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) às 20h44, o abalo ocorreu no mar, a 17 quilómetros de profundidade.

As coordenadas apontam para 32.610 norte de latitude e 16.981 oeste de longitude.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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