Mais um microssismo registado ao largo da Madeira

Foi registado, ontem à noite, um sismo de magnitude 1.5 na escala de Richter, a sudoeste de Câmara de Lobos.

Assinalado pelos monitores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) às 20h44, o abalo ocorreu no mar, a 17 quilómetros de profundidade.

As coordenadas apontam para 32.610 norte de latitude e 16.981 oeste de longitude.