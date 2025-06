O Comando Regional da PSP Madeira informou em nota de imprensa a detenção de um adolescente de 18 anos, no Porto Santo, pelo crime de violência no namoro.

“Esta ação surgiu no seguimento de uma sinalização feita à PSP por parte da comunidade escolar, a qual indicava a prática de agressões deste jovem para com diversos colegas no interior da escola local”, refere a PSP, que adianta que a investigação policial realizada permitiu identificar uma vítima de violência no namoro, a qual relatou que os maus tratos físicos e psicológicos ocorriam dentro e fora do recinto escolar.

Perante a prova recolhida, em coordenação com as autoridades judiciárias, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito ao arguido, os quais foram cumpridos pela PSP.

Segundo a PSP, após apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, bem como a proibição de frequentar ou permanecer no local de residência da vítima, ou em qualquer local onde a mesma se encontre, ou que o arguido saiba que se irá encontrar no imediato. “Deve também manter-se afastado da vítima a uma distância não inferior a 500 metros, sem prejuízo da necessidade de frequência de atividades escolares, devendo, neste caso, manter-se afastado da vítima à distância que for possível, dentro das especificidades do espaço escolar”, acrescenta.

A Polícia de Segurança Pública alerta para a relevância do fenómeno da violência do namoro, apelando à comunidade escolar para “estarem atentos e comunicarem às autoridades comportamentos relacionados com o “bullying” e/ou atos de perseguição, os quais têm um impacto extremamente negativo e irreversível nas suas vítimas.”